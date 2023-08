O Ministerio licita o contrato de mellora da nacional N-640 ao seu paso por Cuntis e Caldas de Reis

Estrada nacional N-640 ao seu paso por Cuntis © Gobierno de España Manuel Campos, Javier Flores e Conchy Campos © Concello de Cuntis

O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana (Mitma) licitou o contrato de servizos, por importe de 10,4 millóns de euros, para o mantemento preventivo e a mellora dos firmes das estradas convencionais pertencentes á Rede de Estradas do Estado. Este contrato afecta á mellora da nacional 640 no termino municipal de Cuntis Pontevedra na súa totalidade e afectase tamén aos terminos municipais de Caldas de Reis e A Estrada.

O ministerio cumpre asi co compromiso trasaladado ao alcalde Manuel Campos e á tenente de alcalde Conchi Campos en Madrid nunha reunión de traballo o pasado mes de abril co secretario xeral de Infraestruturas, Javier Flores García, non Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana.

O proxecto de mellora da estrada é unha ambiciosa obra que non só afecta ao termino municipal Cuntis senón a toda a comarca dado que a nacional 640 desenvolve un eixo que vertebra toda unha comarca.

O obxecto deste contrato é mellorar as características superficiais e estruturais dos firmes, de maneira que se incremente a seguridade viaria e mellórese a comodidade de circulación.

As actuacións tipo de carácter superficial, consisten no fresado e reposición da capa de rodadura do firme e a reposición dos elementos da estrada que poidan verse afectados. O prezo estimado para este tipo de actuación son 80.000 euros por quilómetro de calzada. As actuacións tipo de carácter estrutural consisten no fresado e reposición da capa de rodadura, o fresado localizado e de espesor variable da capa intermedia e a reposición dos elementos da estrada que poidan verse afectados. O prezo estimado para este tipo de actuación son 150.000 euros por km de calzada.