Unha pontevedresa denuncia unha agresión sexual e pide que o xulgado investigue se foi vítima de submisión química

Unha pontevedresa que nos últimos meses denunciou ser vítima dunha agresión sexual insiste agora en que o xulgado que leva a investigación do seu caso indague tamén se foi vítima de submisión química para favorecer as relacións sexuais non consentidas.

A denuncia desta muller investígaa o Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra e, ata o de agora, rexeitou todos os seus intentos de que se indague esa posible submisión química, que puido ser a través de 'popper', un tipo de droga da familia dos nitritos que se consome por vía inhalatoria e que ten entre os seus efectos secundarios unha sensación de desmaio, mareo excesivo e fraxilidade.

En abril, o xulgado rexeitou practicar as dilixencias de investigación solicitadas por esta pontevedresa e ela recorreu, pero en maio volveron negarlle esa posibilidade. Finalmente, tras un novo recurso, o caso chegou este verán á Audiencia Provincial de Pontevedra e os maxistrados da sección segunda volveron opoñerse.

En concreto, esta pontevedresa pide que se tome declaración como testemuñas a dous compañeiros de piso e un amigo que estiveron con ela tras os feitos "para pescudar se a conduta do investigado antes da agresión buscaba tal submisión química e se con posterior a tal agresión o estado da vítima denotaba que efectivamente conseguira tal submisión química".

O fiscal oponse a esas declaracións porque considera que as testemuñas carecen de interese, pois estiveron con ela posteriormente no seu domicilio. A Audiencia conclúe, respecto diso, que "non foron testemuñas do ocorrido, nin sequera indirectos", ao estar con ela tras os feitos. E sinala tamén que "non existen indicios mínimos do que pretende acreditar" a muller con estes testemuños, é dicir que existiu algún tipo de submisión química.

Ademais, a Audiencia sostén que, aínda que así fose e houbese submisión química, "os testemuños dificilmente poderían confirmar esta sospeita, ao estar con ela só posteriormente na vivenda e acompañándoa ao hospital".

Tanto o home que está a investigar pola agresión sexual como a vítima recoñeceron que mantiveron unha relación sexual, aínda que difiren na súa versión en relación co consentimento. Mentres ela pide que se demostre se houbo submisión química, el nega a falta de consentimento.

A denunciante, na súa declaración, recoñeceu que o investigado ofreceulle Popper e que "o esnifou de forma voluntaria dúas veces".

Os xulgados que lle negan practicar máis probas alegan que xa foi sometida a un recoñecemento médico forense, a pedimento do servizo de urxencias xinecolóxicas do Chop, onde foi derivada tras denunciar a agresión sexual.

Engaden que tamén se pediu xa ao Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que emita un informe sobre os efectos inmediatos que causa a droga 'popper' e, de ser factible, a posible relevancia de tales efectos na agresión.