Acordo pechado co Arcebispado para a entrada directa aos xardíns de Santa Clara

A falta da firma. É o último trámite que resta para conseguir que os xardíns de Santa Clara teñan un acceso directo desde a rúa. A compra do portal de entrada está xa pechada co Arcebispado, que aceptou o prezo taxado sobre esta propiedade.

Trátase dunha xestión que, segundo informou o edil César Mosquera, realizou o anterior executivo provincial. O acordo coa Igrexa é firme e tan só quedaría iniciar os trámites administrativos para a compravenda.

Esta adquisición "está parada a expensas de que a Deputación resolva", explicou o concelleiro pontevedrés, que lembrou que a firma deste acordo é "fundamental" para que este acceso sexa incluído no proxecto de rehabilitación.

O prezo pactado por ambas as partes para comprar esta propiedade é de 118.750 euros.

Na venda non se inclúe o edificio que o Arcebispado aínda posúe en Santa Clara, que dá acubillo actualmente ás misións pontificias e do que a Igrexa non se quere desprender ao entender que apenas ten propiedades urbanas en Pontevedra.

A entrada á leira do antigo convento será por esta parcela, situada na rúa Santa Clara, aínda que non se descarta aínda que haxa un segundo acceso por Barcelos.