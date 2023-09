"Lamentamos a ausencia dunha estratexia clara de investigación en cancro en España"

Desde hai anos, cada 24 de setembro celébrase o Día Mundial da Investigación en Cancro e por iso este venres a AECC organizou unha acción nas rúas de Pontevedra para trasladar a ausencia dunha estratexia clara na enfermidade en España e a necesidade de que os investigadores teñan as mesmas oportunidades e condicións que os seus homólogos en países onde a investigación é prioridade.

Para visibilizalo, situaron unha mesa informativa na rúa Benito Corbal, acompañada dun gran photocall convidando a que quen o desexase sacásese unha fotografía baixo a mensaxe "Porque ti, eu e todos necesitamos máis investigación" e compartísea nas súas redes sociais. Do mesmo xeito, tamén se situaron mesas informativas en distintas sedes locais da entidade na provincia.

A xornada contou cos doutores David Posada e João Fernandes, investigadores da Universidade de Vigo que levaron a cabo importantes avances no estudo do cancro, grazas ao apoio da Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra.

Os proxectos de investigación

En setembro de 2017 a doutora viguesa Mónica Martínez foi beneficiaria dunha axuda a investigación da Asociación Española Contra o Cancro. Estudou certas alteracións no ADN das células tumorales e a súa implicación no desenvolvemento do cancro, especialmente no caso de pulmón, colorrectal e cabeza e pescozo.

Este traballo abriu novas vías para identificar pacientes que poidan necesitar un seguimento maior e próximo de forma que se evite ou deteña unha posible progresión tumoral.

Tres anos despois, na convocatoria de axudas á investigación da Asociación Española Contra o Cancro do 2020, un dos proxectos seleccionados foi o impulsado polo investigador do Laboratorio de Filoxenómica da Universidade de Vigo e do Centro de Investigacións Biomédicas João Miguel Fernandes Alves, que recibiu unha achega de 200.000 euros para estudar as características das células tumorales circulantes como ferramentas para a medicina de precisión no cancro colorrectal.

O proxecto 'Análise do microbioma para o desenvolvemento de biomarcadores non invasivos para o cribado de cancro colorrectal', do Dr. David Posada recibiu no ano 2021, unha axuda da Asociación dotada de case 274.000 euros para atopar métodos para predicir o risco de desenvolver cancro de colon.

Igualdade de oportunidades e condicións para a investigación en España

Para corrixir as desigualdades que hai entre os nosos investigadores, respecto a os países punteiros en investigación, desde a AECC reclaman aumentar o financiamento e a participación española en proxectos, apoiar o talento investigador durante toda a súa carreira e incrementar a capacitación - en investigación - dos profesionais clínicos en todo o territorio para achegar os resultados aos pacientes.

Lamentan "a falta de oportunidades na investigación en España" que radica, principalmente, pola ausencia dunha estratexia clara. Entre 2010 e 2020 a porcentaxe de gasto total en I+D en España foi da 4,13% fronte ao 27,6% de Países Baixos, o 22, 6% de Italia ou o 13,4% de Alemaña, o que posiciona ao noso país como o de menor crecemento do gasto.

Tamén destacan que impulsar a investigación tamén é garantir o acceso aos pacientes aos últimos avances en medicina, e mellorar a súa supervivencia e calidade de vida xa que "todas as persoas con cancro non teñen o acceso aos resultados de investigación nin todos os tumores investíganse o suficiente".

Desde a Asociación insisten en que a mellor forma para aumentar as cifras de supervivencia é mellorar as condicións dos investigadores e así chegar a superar o 70% de supervivencia en cancro no ano 2030.

Para iso, a AECC creou a maior convocatoria nacional de axudas á investigación en cancro, cun investimento de 10 millóns de euros. Esta convocatoria, chamada 'Reto AECC 70% Supervivencia', ten o obxectivo de impulsar a investigación de excelencia en cancros de baixa ou estancada supervivencia (aqueles con unha taxa de supervivencia a 5 anos inferior ao 30%) e cunha incidencia significativa na poboación española, como son os tumores de páncreas, pulmón, esófago, estómago e fígado.

Con ela tamén buscan promover a creación de grupos multidisciplinares e multirregionales, con ampla representación no territorio, para reunir a todo o talento contra o cancro e facilitar así o acceso aos resultados a un maior número de pacientes.