Lores, "o alcalde que priorizou os peóns antes de que estivese de moda", segundo a cadena estadounidense Bloomberg

"Ask a Mayor", é dicir, pregunta ao alcalde, é a nova serie de entrevistas que iniciou a cadea estadounidense Bloomberg, que decidiu conversar con rexedores de todo o mundo para ver "que están a facer para facer máis vivibles as súas cidades".

Foi o de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, o que estreou este programa especial, e que segundo o goberno municipal sitúa á Boa Vila, unha vez máis, como referente internacional en materia de deseño urbano e mobilidade.

A reportaxe, que foi gravada en Pontevedra o pasado mes de xullo, reflexiona como a cidade, afectada dun número excesivo de coches, "agora é un modelo de éxito na tendencia global das cidades para reclamar as rúas para os peóns".

Mayor Miguel Fernández Lores started limiting the flow of cars in Pontevedra in 1999. The Spanish seaside city has been growing ever since. This is the first interview in the new "Ask a Mayor" series from @CityLab https://t.co/buPomBuF7t