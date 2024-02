Completado o espazo expositivo para a próxima edición de 'Camelia e mar' en Marín

'Camelias e mar' sumará outra edición máis neste 2024 de forma que a súa sétima convocatoria desenvolverase a fin de semana do 17 e 18 de febreiro próximos no Museo Manuel Torres de Marín.

Comezará coa recepción das flores dos expositores que completaron xa a capacidade posible. De feito desde a organización, a Sociedade Española da Camelia e o Concello de Marín, sinalaban que xa non hai espazo para máis reservas. Unha circunstancia que ratifica o interese que suscita a exposición e que é unha cita consolidada no calendario anual de eventos no municipio marinense.

Ás 13.00 horas procederase á inauguración e estará aberta ao público en horario de 11.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 20.00 horas tanto sábado como domingo.

Esta convocatoria desenvólvese desde 2018, aínda que repercutiu dous anos de ausencia debido á conxuntura pandémica e retomouse en 2022 pero cambiando o seu tradicional emprazamento polo espazo aberto que permitía a Finca de Briz.