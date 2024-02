Dinamización lingüística cargada de espectáculos con 'Cóbados na xanela'

Deadpan Karaoke, de Ibuprofeno Teatro, será representada en Soutomaior © Ibuprofeno Teatro O pianista Alberto Vilas © Alberto Vilas

O Concello de Soutomaior presentou a programación de 'Cóbados na xanela', un espazo que promove a área de normalización lingüística con desenvolvemento ao longo deste ano da lingua galega como motor de experiencias a través de distintas actividades previstas dentro desta iniciativa.

O programa desenvólvese en contextos educativos, culturais e sociais traballando novos espazos a través do "habitar, ser e sentir".

Despois da actuación musical de Abraham Cupeiro, as actividades continuarán no terreo musical co pianista Alberto Vilas, que ofrecerá un concerto no Concello de Soutomaior durante os días 22 de marzo e 20 de abril.

Dentro deste programa tamén están previstas funcións teatrais como 'As damas de Ferrol' de Noroeste Teatro (23 de marzo); 'O Quixote de Pedras e Cartón' (19 de abril para escolares); 'A louca historia de Galicia' de Fulano, Mengano e Citano (4 de maio); 'O porco de pé' de Escéntricas Producións (11 de maio); 'Deadpan Karaoke' de Ibuprofeno Teatro (16 de maio); e 'Made in Galicia' de Sarabela Teatro (25 de maio).

'Cóbados na xanela' tamén busca estimular a produción artística dos espectáculos ofrecendo espazos e recursos para persoas creativas locais e de fóra do municipio. Como consecuencia, as artistas Nuria Vil, Vero Rilo e Mónica de Nut formarán parte deste programa de residencias co pre-estrea da montaxe 'Indóciles', proxecto multidisciplinar que achegará a obra de Luísa Villalta ao público. Está prevista para o xoves 22 de febreiro.