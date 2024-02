O Parlamento de Galicia expón en Pontevedra unha selección da súa colección de arte

Mostra "A Nosa Arte", da colección do Parlamento de Galicia © Mónica Patxot Mostra "A Nosa Arte", da colección do Parlamento de Galicia © Mónica Patxot Mostra "A Nosa Arte", da colección do Parlamento de Galicia © Mónica Patxot Mostra "A Nosa Arte", da colección do Parlamento de Galicia © Mónica Patxot Mostra "A Nosa Arte", da colección do Parlamento de Galicia © Mónica Patxot Mostra "A Nosa Arte", da colección do Parlamento de Galicia © Mónica Patxot

O Parlamento de Galicia inaugurou este xoves, no Café Moderno de Pontevedra, a exposición 'A Nosa Arte', conformada por unha escolma de 33 obras da colección artística da Cámara autonómica.

No acto inaugural, o presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices recordou que a colección de arte do Parlamento está integrada por máis de 300 pezas a maioría en propiedade, aínda que tamén conta con obras cedidas, que "pertencen á totalidade das galegas e galegos". Citou, como exemplo, o cadro 'Viento y Cuerda', exposto en Pontevedra e doado recentemente ao Parlamento polo pintor Rafael Úbeda, que asistiu ao acto inaugural, e para quen Santalices tivo palabras de agradecemento.

Para o titular do Lexislativo galego, esta mostra constitúe unha visita obrigada, por moitas razóns, como o "talento innato desta cidade e polo feito de que nela teña a súa sede a única Facultade de Belas Artes de Galicia e do Noroeste de España. Unha Facultade que malia a súa relativa xuventude foi quen de consolidarse entre as mellores, coa excelencia como obxectivo permanente".

Apuntou que a Galicia contemporánea, que "medrou e se consolidou coa democracia e coa Autonomía, medra cada día desde unha óptica integradora, de man tendida a todas as sensibilidades, fuxindo de calquera tentación excluínte".

A xuízo do presidente do Parlamento, a Galicia actual "mima os seus propios sinais de identidade -a lingua, a cultura, a historia, e tamén as súas creacións artísticas-". Esta realidade "convértenos nunha Comunidade con personalidade propia, pero sempre compatible coa nosa condición de españois e europeos de pleno dereito, sen perder de vista os lazos fraternais que nos unen coas terras de alén mar".

ABRIR AS INSTITUCIÓNS

Santalices explicou que así como os deputados desenvolven parte do seu traballo nas circunscricións electorais polas que resultaron elixidos, "tamén a institución parlamentaria está obrigada a buscar o contacto coa xente". Amosouse convencido de que "as institucións estáticas, inmóbiles e pechadas son cousa do pasado. Peor nos irá canto máis tardemos en decatarnos e actuar en consecuencia".

Nesta filosofía enmarcou a organización desta exposición itinerante, a primeira destas características integrada en exclusiva por pezas da Cámara. Xa se amosou en Vigo, Ferrol, Ourense e Lugo. Despois de Pontevedra visitará A Coruña seguindo unha rotación trimestral.

A itinerancia da exposición "responde e fai visible o compromiso da primeira institución de Galicia co conxunto do territorio ao que serve, sexa no litoral ou no interior, na mariña ou na montaña, no urbano ou no rural, unha realidade poliédrica que temos a obriga de ter presente, respectando sempre a súa diversidade", afirmou Santalices Vieira.

O acto contou tamén coas intervencións de Xosé Carlos Valle Pérez, en representación dos comisarios; Manuel Quintana Martelo, presidente da Real Academia Galega de Belas Artes; Miguel Ángel Escotet, presidente de Afundación; o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña e o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez González.

Rodríguez enxalzou o valor divulgador desta escolma de pezas que "constitúe unha máis que nutrida mostra de 40 anos de intensos movementos artísticos en Galicia", afirmou o representante da Xunta.

Dispoñible ata finais de maio, no Café Moderno poderanse coñecer 37 pezas da colección do Parlamento entre as que destacan nomes relevantes como Víctor Casas Julián, Arturo Cifuentes, Xulio García Rivas ou Nicolás González Aller.

A exposición inaugurada este xoves en Pontevedra poderá visitarse ata o 25 de maio no Café Moderno Afundación (Praza de San Xosé, 3) entre as 17,30 a 20,30 h de luns a sábado. Os sábados o horario amplíase ao tramo comprendido entre as 11,00 e as 14,00 horas.