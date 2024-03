Apostan por "darlle un impulso" ao Premio de Poesía Concello de Marín

Este xoves publicáronse as bases do XXII Premio de Poesía do Concello de Marín, dentro da programación conmemorativa polo Día das Letras Galegas.

"Queremos darlle un impulso a este premio e motivar ás persoas apaixoadas da poesía a que se animen a participar", explicou a concelleira de Cultura, Marián Sanmartín, tras presentar o premio acompañada da directora da Biblioteca Municipal #Vidal Pazos, María Engracia Vicente.

Os poetas Lara Dopazo, Tamara Andrés e Ismael Ramos e a xornalista Susana Pedreira compoñerán o xurado da presente edición, cuxo premio será de 1.000 euros.

O certame está aberto aos maiores de idade, podendo presentar unicamente un traballo por persoa. Os traballos serán en lingua galega, orixinais e inéditos, de temática libre e cunha extensión mínima de 100 versos, que poderán formar parte dun só poema ou de varios.

O prazo para presentar manuscritos será ata o 3 de maio ás 14.00 horas, a través do sistema de plica, enviando os traballos ao Concello de Marín en dous sobres separados, coa obra asinada baixo pseudónimo.

O xurado dará a coñecer a proposta gañadora o día 14 de maio.