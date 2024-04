Izaro clausura en Vilagarcía el ciclo Achégate ao Salón!

A actual edición do programa musical Achégate ao Salón! remata este domingo 28 de abril co concerto matutino de Izaro no Salón García.

A cantautora vasca presentará en Vilagarcía o seu último disco "Cerodenero", un traballo maduro no que xoga co pop, a música de raíz e a electrónica dende unha mirada contemporánea moi respectuosa co pasado.

Malia tratarse dun concerto acústico, Izaro actuará coa súa banda ao completo para interpretar os temas en castelán e euskera deste disco e repasar algúns outros dos anteriores, onde tamén se desenvolve co inglés.

Son cancións que transmiten amor ou rabia, porque teñen intensidade e vida propia. E fano porque falan do mundo actual, da dor, da xestión da exposición pública ou a cultura do "hate", dos sentimentos de culpa que nos xera a sociedade actual como un sen sentido, ou de miradas cheas de amor, calma e luz cara ao futuro.

A actuación comeza ás 12:30 horas e as últimas entradas dispoñibles poden adquirirse anticipadamente a través de ataquilla.com ou, de non esgotarse antes, o día do concerto na propia sala.

A entrada xeral para adultos custa doce euros e a de menores de 16 anos e desempregados, cinco.