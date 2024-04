Satisfacción en Soutomaior pola aceptación da terceira Feira do Libro

O Concello de Soutomaior cualifica de éxito a terceira edición da Feira do Libro, unha celebración cultural que contou cunha alta participación de público ao longo da fin de semana.

A Alameda de Tallo Río acolleu as actividades duranta a xornada do sábado e a mañá do domingo, mentres que a Casa do Pobo do Val Sobral era a enragada de botar o peche á feira na tarde deste domingo.

Para o alcalde, Manu Lorenzo, e a edul Silvia Cernada, foi unha Feira do Libro "máis inclusiva, feminista, e conta coa programación máis completa dos últimos anos".

O espectáculo ‘Libros voadores’ do clown Dani Blanco foi o encargado de abrir as actividades, nas que os nenos e nenas tiveron opiones para eles como a Bebeteca e o seu obradoiro 'Lendo cos sentidos' ou a Petit Furgo.

Espectáculos como os de 'A libraría máxica' de Bea Campos e Marcos Alonso, 'Travesías. Aventuras de libro' de Raquel Queizás, a sesión vermut con 'Covers Lovers' ou 'As máis molonas' de Pakolas levatnaron gran expectación enchendo a carpa de Tallo Río.

Houbo ademais presentacións como a Masha Álvarez co libro 'Dakota', a charla coloquio 'Mulleres galegas que fan historia' de Isabel Blanco, a presentación de 'Banda deseñada cando sopra o vento' de Kiko Dasilva, o libro 'Pedro, o piloto de gaivotas' de Manuel Darriba e a ilustradora Aida Alonso, a presentación de 'Universo Bolechas' con Pepe Carreiro ou a presentación da memoria gráfica de 'Memorias dun neno labrego' de Iria Aldegunde, ademais da charla-coloquio con Xosé Enrique Costas e Sara Rodríguez sobre a lingua galega.

Na Feira do Libro de Soutomaior estiveron representadas as editoriais Antela Ediciones, Edimaes, Hércules Editora, Boadicea Editora, Cuarto de Inverno e Belagua Ediciones.