O Son do Camiño fai parada en Pontevedra co cantautor sueco José González

O Auditorio da sede de Afundación en Pontevedra acolleu este venres o concerto do cantautor e guitarrista, José González.

O concerto deste artista sueco de pais arxentinos está incluído no ciclo O Son do Camiño.

José González está considerado pola crítica como unha das grandes figuras do folk internacional.

Premio Impala ao álbum do ano en 2015, chega a Pontevedra en solitario presentando "Vestiges and Claws", unha colección de temas existenciais que acumulan millóns de reproducións en YouTube e Spotify.

A programación da primeira edición do festival O Son do Camiño, antesala do Xacobeo 2021, complétase con seis concertos durante este outono.