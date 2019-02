O Trío Rodin, un dos grupos punteiros da música camerística, interpretará obras de Beethoven no Principal

O Trío Rodin é unha das agrupacións con máis seguidores dentro do panorama musical camerístico. A crítica destaca a súa forza expresiva e a súa comunicación co público.

Esta agrupación, nacida en 2011 en Utrecht, está integrada por Carlos Puig ao violín; Esther García ao violoncelo e por Jorge Mengotti ao piano. Recibiu o primeiro premio no XI Concurso de Música de Cámara Monserrat Alavedra de Terrassa; o premio do público do Concurso Who' s Next e o segundo premio no XX Concurso Josep Mirabent i Magrans de Sitges. O seu debut discográfico ha obtido un importante éxito e recibiu a Medalla de Ouro nos Global Music Awards de Estados Unidos.

A súa calidade e interese pola música converteulles nunha agrupación escollida por novos compositores para estrear as súas obras. O Trío Rodin actuou en auditorios da categoría do Concertgebouw de Ámsterdam ou no Auditorio Nacional de Madrid, e en festivais como Grachtenfestival de Ámsterdam, Festival de Música de Cámara Monteleón (España), Festival de Música de Kilkenny (Irlanda) ou Gaudeamus Muziekweek de Utrecht.

O vindeiro luns 18, ás 20.30 horas, actuarán no Teatro Principal nun concerto organizado pola Sociedad Filarmónica de Pontevedra no que ofrecerá unha selección de pezas de Beethoven, Shostakovich e Mendelssohn.