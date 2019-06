Concerto solidario a favor de Unicef da Coral Polifónica de Pontevedra e a Xove Orquestra Filharmónica

Actuación da Coral Polifónica de Pontevedra no Teatro Principal © Diego Torrado

A Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra e a Xove Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra ofrecerán un Concerto Solidario a favor de UNICEF o vindeiro martes 25 de xuño, ás 20:00 horas, no auditorio de Afundación. Todos os fondos conseguidos destinaranse aos diferentes programas de UNICEF a favor da infancia máis vulnerable.

Durante o concerto interpretaranse diversas obras de compositores de música popular e tradicional harmonizada de Galicia, como "Se vas a San Benitiño" ou "O neno durmía", pero tamén cancións populares doutras rexións como A Mort i a Doncela.

A Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, coas súas máis de 90 anos de experiencia, dedicouse especialmente a interpretar música medieval, polifonía dos séculos XVI e XVII, así como música popular e tradicional harmonizada, especialmente galega. Entre moitas outras distincións, recibiron a Primeira Medalla de Prata da Cidade de Pontevedra. O seu actual directora, Nanette Sánchez, tamén profesora de Coros e Educación Auditiva e Vogal no Conservatorio Profesional Manuel Quiroga de Pontevedra, dirixiu a Sociedade Coral desde 2013.

A Xove Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra comeza a súa andaina hai dous anos e, desde entón, xa actuou nos principais auditorios, museos e centros residenciais de Pontevedra e outros concellos. Como agrupación musical, buscan formar ás novas promesas musicais e fomentar os valores musicais de igualdade, entrega, traballo, ilusión e pertenza. O seu director desde a súa fundación, Sergio Heredia, conseguiu levar á orquestra para participar no XX Festival Internacional de Música de Gaia e a pechar a I Gala dos Premios "Martín Códax".

As entradas do concerto, que custan 6 euros, xa se poden adquirir por internet, por vía telefónica (902 504 500) ou nos despachos de billetes do auditorio antes do concerto.