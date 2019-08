O Café Moderno exhibe a premiada colección fotográfica de Alfonso Almendros

A colección fotográfica To name a mountain, de Alfonso Almendros, estará exposta no Café Moderno Afundación de Pontevedra desde o 4 ao 28 de setembro.

A mostra, gañadora do V Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, parte da viaxe que emprendeu o pintor de paisaxes Albert Bierdstadt en 1863 a través das montañas rochosas acompañado polo escritor Fitz Hugh Ludlow. O paisaxista realizou varios bosquexos, que logo transformou en cadros, e tomou notas para logo escribir un libro.

Almendros aprópiase da súa historia e imaxes para falarnos da súa propia a través de pasaxes da historia da fotografía e con recursos plásticos que renden homenaxe ao medio, demostrando a súa paixón pola natureza e as instantáneas.