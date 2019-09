O humor será o tema principal da XXI Edición do Salón do Libro e Italia o seu país convidado

Salón do Libro © Diego Torrado Presentación da XXI Edición do Salón do Libro © Mónica Patxot

A XXI edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil xa conta con datas para a súa celebración. Será do 6 ao 27 de marzo no Pazo da Cultura.

Durante a presentación desta nova edición realizada durante a mañá deste xoves, a concelleira de Cultura, Carmen Fouces, estivo acompañada de Ana Luna, secretaria xeral de GALIX (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil), e xuntas adiantaron as novidades para esta cita internacional.

O obxectivo deste ano é encher o Salón de todo tipo de humor, tema principal para esta nova edición, pero sobre todo de alegría e reflexión, para "seguir transmitindo literatura e paixón pola literatura nas idades infantil e xuvenil", explicou Fouces, que destacou que o humor sirve ademais para facer crítica social, "que é moi importante".

Nesta ocasión, o país convidado será Italia. A rexión transalpina continuará o camiño de internacionalización iniciado en edicións anteriores e, como é habitual, colaborarán co Salón diferentes entidades italianas para poder contar en Pontevedra cunha "boa representación" da literatura infantil e xuvenil de Italia, fortalecendo un intercambio cultural coa cultura galega.

Para continuar co proceso de internacionalización da cita literaria, presentaron a III Convocatoria ao Premio Internacional de Ilustración para a que se espera que cheguen máis de 100 propostas de 30 países diferentes.

O primeiro posto terá un premio de 3.000 euros e o prazo para presentar os carteis xa está aberto que finalizará o 14 de outubro.

Os traballos dos finalistas do certame formarán parte da exposición que estará presente no salón durante o mes de marzo e no calendario que se deseñará para esta edición, comentou a secretaria da Asociación.

Finalmente, a concelleira quixo recalcar a importancia de GALIX como nexo de unión o Salón do Libro e as escolas, xa que teñen o papel de realizar a bibliografía para os libros de lectura de todo o curso escolar.