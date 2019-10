Os 'Docs do mes' volven a Pontevedra este luns con 'Push'

Sumando á sólida oferta de cine na capital, o ciclo Docs do mes volve este luns coa proxección do documental 'Push', do director sueco Frederik Gretten.

Este ciclo organizado polo festival de cine DocsBarcelona ofrece mensualmente a proxección dun documental con entrada de balde e en versión orixinal con subtítulos en castelán. A cita será este luns 21 de outubro ás 20.30 no Teatro Principal.

O xornalista e director da cinta Frederik Gretten xunto coa relatora de vivenda para a ONU Leliani Farha realizan unha viaxe a través de diferentes paises e os seus entornos urbáns para investigar como o aumento do prezo da vivenda mudou as dinámicas sociais.

O dereito á vivenda enfrontado á ética capitalista e os diferentes aspectos dun conflito tan complexo nunha pieza cunha alta conciencia social. O propio financiamento para botar a rodar deste proxecto fíxose a través da prataforma online Kickstarter.

Ficha

Título: Push

Director: Frederik Gretten

Ano: 2019

País: Canadá, Suecia

Duración: 92 min.



Versión orixinal: Inglés