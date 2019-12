O Surfing the Lérez desvela as súas datas para 2020: 11, 12, 13 e 14 de xuño

Surfing the Lérez © Diego Torrado

Coma se dun agasallo de nadal se tratasera, os organizadores do Surfing The Lérez quixeron felicitarnos as festas cun anuncio moi especial: as datas para a edición de 2020. O festival, que cumprirá dez anos, celebrarase os días 11, 12, 13 e 14 de xuño.

A Illa das Esculturas será, un ano máis, o escenario dos concertos que volverán converter a este festival no pistoletazo de saída para o verán.

A programación do festival, que se coñecerá máis adiante, asolagará de música e bo ambiente a toda a cidade de Pontevedra aínda que, previsiblemente, os días grandes serán o venres 12 e o sábado 13.

En ambas as xornadas, como en anos anteriores, miles de persoas acudirán ao recinto do festival para gozar dunha selecta oferta musical, do seu mercadiño e da zona gastronómica, entre outros atractivos, que converten a Surfing the Lérez nun evento familiar de primeira categoría.

Heredeiros aá Crus, Familia Caamagno, Anaut, Terbutalina ou Sex Museum foron, este ano 2019, algunhas das bandas que actuaron neste festival.