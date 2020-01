Presentan sete traballos ao décimo certame de relatos de muller Matilde Bares

O Centro de Información á Muller de Bueu xa ten nas súas mans os sete traballos presentados á décima edición do certame de relatos de muller Matilde Bares.

Este premio pretende fomentar a igualdade entre homes e mulleres, a corresponsabilidade nas obrigas familiares e sociais e o debate arredor da violencia de xénero.

Estes traballos serán valorados nas vindeiras semanas por un xurado que valorará aspectos como a orixinalidade no tratamento do tema, a reinterpretación dos roles sexistas e os estereotipos que afectan á imaxe da muller nas diversas manifestacións artísticas, os micromachismos ou a igualdade laboral.

A persoa gañadora, que se dará a coñecer ao longo do mes de febreiro, farase cun premio de 1.500 euros e a publicación do libro.

O premio rende unha homenaxe a Matilde Bares, mestra de labor recoñecida que se esmerou na preparación de ata tres xeracións na vila morracense, ademais de organizar actividades culturais e grupos de teatro.

Desde os seus inicios, este concurso erixiuse como unha referencia no sector literario, e ten premiado a persoas destacables no campo da cultura e a novas voces.

Na pasada edición resultou premiada a viguesa María López Correa, co seu relato As fillas da Manola, no que realza a importancia da creación dunha rede de apoio entre mulleres.