Cómo se adaptaron os museos ao Covid? O Museo de Pontevedra convida a participar nun Congreso sobre Estratexias Dixitais

A Rede de Museos e Estratexias Dixitais (REMED), da que forma parte o Museo de Pontevedra, celebrará o 25 e 26 de marzo de xeito completamente en liña o I Congreso Internacional de Museos e Estratexias Dixitais (CIMED). Neste Congreso organizado pola Universitat Politècnica de València, profesionais de relevancia internacional analizarán os cambios dixitais que a pandemia obrigou a implantar de forma acelerada nas institucións culturais.

O Congreso CIMED aspira a converterse nun espazo de intercambio e discusión á vangarda sobre as vantaxes e dificultades dás tecnoloxías dixitais nos museos. Algúns dos puntos que se abordarán nel son: as estratexias para sobrevivir á pandemia, os Museos e a COVID, Realidade Virtual, Intelixencia Artificial, Comunicación e redes sociais, Storytelling dixital, entre un longo etc.

Doutra banda entre os obxectivos que ten o congreso atópanse: Identificar e describir as variables dos novos usos da tecnoloxía en museos e institucións culturais, entender ou complexo panorama actual coa COVID, cambios non consumo dixital ou as diferenzas entre os grupos de idade/xeracións.

O I Congreso CIMED contará con relevantes conferenciantes, tanto do territorio nacional como internacional, vinculados ao ámbito da tecnoloxía dixital e dos museos. Entre eles atópanse: Paul F. Marty (Profesor e Decano da Universidade Estatal de Florida), Javier Pantoja (Xefe da área de Desenvolvemento Dixital no Museo Nacional do Prado) ou Merete Sanderhot (Comisaria e Asesora Senior en Statens Museum For Kunts en Dinamarca) entre moitos outros.

Para obter máis información ou inscribirse ao Congreso pódese visitar a súa páxina web CIMED