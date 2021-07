Immaculate Fools e Fuel Fandango, grandes atractivos das Festas de San Roque de Vilagarcía

A pandemia da covid-19 impediu que se poidan celebrar eventos multitudinarios para celebrar as Festas de San Roque de Vilagarcía, pero a música estará presente con concertos en pequeño formato que se celebrarán no parque da Xunqueira, con reserva previa e control de aforo.

O grupo británico Immaculate Fools, unha banda formada en Kent nos anos 80, que chegou a ter certa sona no pop internacional e que no 2020 publicou o seu último disco, "Stardust and Water", será a cabeza de cartel do ciclo de concertos de San Roque 2021.

O ciclo arrancará o venres 13 de agosto con Fuel Fandango, xusto un día antes da banda británica, que contará como teloneiros co grupo local TNT Band.

O domingo 15 subirán ao escenario Funz&Loud, un concerto especialmente programado para o público máis novo; mentres que o luns 16, día de San Roque, será a quenda de Lucía Pérez. O martes 17 os protagonistas a Banda de Cámara Arousa e, acto seguido, Chaladura Rock.

O mércores 18 tamén haberá "Son da Casa" con Perseguidor e Wigga. Baiuca (xoves 19), Álvaro de Luna (venres 20) ou o incombustible Grupo América (sábado 21) completan o ciclo. Ese mesmo día, pero na Alameda, outro grupo local, Catuxa Salom pechará as actuacións.

Todos os concertos se celebrarán ás 23:00 horas, agás que existan novas restricións horarias, e con todo o público sentado. Os "teloneiros" actuarán, de ser o caso, ás 20:00 horas.

Fóra destes concertos, o domingo 22 tamén se celebrará, no parque do Castriño, unha nova edición do Folk no Alobre, que inclúe diversas actividades, algunhas tamén musicais, e que será obxecto dunha presentación pública específica.

Pola súa banda, o Festaclown, unha das citas máis celebradas de San Roque, se desenvolverá entre o 16 e o 21 de agosto. Ao igual que no resto das actividades, o acceso será limitado e con rexistro de asistentes, cumprindo coas medidas impostas polas autoridades sanitarias.