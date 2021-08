Este próximo luns volve un Demo con vinte anos aínda que con décadas de historia

A Festa do Demo chega este luns 23 coas tradicionais saídas polas rúas e dúas actuacións musicais. Unha edición especial en certa medida, xa que se cumpren vinte anos desde que o goberno local de Pontevedra recuperase unha tradición que se retrotrae á primeira metade do século pasado.

O 'Demo' manterase fiel aos seus costumes e realizará dúas escapadas pola cidade, desde San Bartolomeu, acompañado do seu séquito. A primeira ás 12.30 horas e pola tarde ás 20.00 horas. Dado o aniversario deste festexo, a demoníaca comitiva ten previsto facer unha incursión extraordinaria en Michelena 10 e manter unha recepción co alcalde.

A programación para a xornada inclúe un concerto da Banda de Música de Salcedo ás 21.00 horas na Praza de José Martí e ás 21.30 horas na Ferrería, foliada do demo con Os Chichisos.

Despois de dúas décadas de endemoniadas carreiras entre a poboación infantil para tirar do rabo ao diaño e que este tamén salga á súa procura pertrechado co seu tridente e o seu séquito, a Festa do Demo é unha convocatoria consolidada no calendario estival de Pontevedra. Unha tradición que o Concello recuperou contando coa colaboración cidadá ou a bibliografía existente e que falaba dun tal Dominguiños. Daquela ás dúas últimas décadas fálase dun tal Magariños ou un tal Esperante.