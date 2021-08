O 'demo' volve campar ás súas anchas polo centro histórico de Pontevedra

A Festa do Demo celebra os seus vinte anos en Pontevedra © Mónica Patxot Recepción pola Festa do Demo © Mónica Patxot

Desde hai vinte anos, cada 23 de agosto, o 'demo' apodérase do centro histórico de Pontevedra. E nesta ocasión, a pesar da pandemia, o seu protagonista non faltou á súa cita.

A xornada comezou cunha recepción oficial no Concello, durante a cal o 'demo' lembrou co alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, algunhas das anécdotas de todos estes anos.

Tras iso, acompañado do seu séquito, o particular diaño pontevedrés puxo rumbo cara aos arcos de San Bartolomé para iniciar a primeira das súas saídas pola cidade.

Durante o seu percorrido, o 'demo' e os seus colegas invadiron as rúas de Pontevedra, levando o seu humor alá por onde pasaron e asustando aos máis pequenos.

Os máis valentes lograron mesmo tirarlle do rabo como marca a tradición.

O seu segundo percorrido pola cidade comezará ás oito da tarde.

O programa da Festa do Demo complétase con dúas actuacións musicais. A primeira, ás 21:00 horas, co concerto da Banda de Música de Salcedo na Praza de José Martí; e a segunda, ás 21:30 horas, coa foliada do Demo cos Chichisos, na Ferraría.