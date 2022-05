O Museo organiza un obradoiro de cerámica coa gañadora de Novos Valores, Nuria Rodríguez Figueiredo

Figura de cerámica creada pola gañadora de Novos Valores Nuria Rodríguez Figueiredo © Museo de Pontevedra

O Museo de Pontevedra realizará durante o mes de xuño un obradoiro de iniciación á cerámica para adultos da man da artista Nuria Rodríguez Figueiredo, gañadora dunha das catro bolsas do certame Novos Valores de 2020. O éxito da iniciativa foi tal que apenas unha hora e media despois de anunciar a actividade nas redes sociais da institución as prazas xa estaban completas.

Cabe a posibilidade de que as persoas interesadas se anoten nunha lista de agarda e non se descarta ampliar o número de prazas e de sesións de cara ao verán. As inscricións deben facerse no correo reservas.museo@depo.gal.

O obradoiro preséntase como un primeiro achegamento á cerámica. Durante catro sesións as persoas participantes explorarán diferentes técnicas de construción (churro, prancha, belisco), coñecerán os estados da arxila, o secado, e experimentarán con diferentes cubertas, as térreas e os vidrados. Fabricaranse engobes e tamén se descubrirán diferentes técnicas de aplicación para decorar as pezas e logo cocelas. A planificación do obradoiro inclúe catro sesións: os xoves 2, 9, 16 e 30 de xuño de 18.30 horas a 20.30 horas.

Nuria Rodríguez Figueiredo foi unha das gañadoras das catro bolsas do certame Novos Valores en 2020 coa creación ‘Voltar’, unha creación escultórica de cerámica vidriada. A autora, xa participante noutras edicións de Novos Valores, pretendía lembrar coa peza un altar cheo de elementos e símbolos representativos para chamar ao recordo “dunha infancia perdida no tempo”.