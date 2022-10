Xoel López, cómplice do "éxito rotundo" de asistencia este sábado na Festa do Marisco

A Festa do Marisco celebra a edición 59 © Concello do Grove

Milleiros de asistentes celebraron este sábado a 59 edición dunha Festa do Marisco que recuperou o aspecto prepandemia.

As carpas de degustación do marisco presentaron unha gran afluencia desde o arranque da xornada con colas desde primeira hora da mañá. Estiman desde o Concello do Grove que os 3000 asistentes chegaron de diversos puntos da comunidade e con gran afluencia de visitantes nacionais, predominando os procedentes de Madrid. Tamén se deixaron ver os primeiros turistas europeos, chegados de países como Italia, Francia e da veciña Portugal.

Un ano máis, o protagonista foi o marisco, pero máis concretamente o polbo, prato máis demandando dentro dun catálogo que inclúe empanadas, arroces ou racións de diversos mariscos.

A maiores dentro da programación, os asistentes disfrutaron das sesións de vermú pola mañá, e dos xogos tradicionais pola tarde. Tamén presentouse o libro 'Marea de encaixes', de Isabel Alonso e Mario Gallego no Auditorio Municipal. A mostra, que estará dispoñible para visitar no Auditorio ata o vindeiro día 15 de outubro, está centrada no mundo da artesanía e no encaixe de bolillos a través do fío conductor dun libro que leva o mesmo nome.

Para pechar esta xornada, a carpa de concertos acolleu os concertos de Ale e do cantautor coruñés Xoel López, que puxeron a guinda a esta 59 edición.

O alcalde, José Antonio Cacabelos, valorou moi positivamente "o regreso da normalidade a unha festa que é capaz de superar pandemias, crises e paróns" e mostrou a súa satisfacción por poder ver a O Grove "cheo de xente, ledicia e animación".