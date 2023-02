"Oficio de vivir", o ciclo de cine e saúde mental, volve a Pontevedra coa proxección de catro películas

Presentación de "Oficio de vivir" © Isaac Cabanelas Cartel de "Oficio de vivir", o ciclo de cine e saúde mental © Concello de Pontevedra

Pontevedra acollerá entre os meses de febreiro e marzo o ciclo de cine e saúde mental o "Oficio de vivir" que contará coa proxección de catro películas

O tema principal que tratarán é o da saúde mental que, segundo asegurou este mércores na presentación desta iniciativa Marcos Rey, concelleiro de Benestar Social, é de gran importancia. Insistiu en que "o 25% das persoas ao longo da súa vida terá algún trastorno mental".

Ademais, África Martínez, responsable de Taller Abierto, indicou que unha das razóns para a realización desta actividade cinematográfica é "o interese polo público en tratar este tema".

As películas proxectaranse no Teatro Principal de Pontevedra os días 16 e 23 de febreiro e 15 e 22 de marzo desde as 19:00 ata as 22:00. A actividade consiste en ver o filme asignado para ese día e, unha vez finalizado, realizar un coloquio na que participará Suso Novás, coordinador do ciclo, e Julia Fraga, psiquiatra e experta en temas relacionados coa saúde mental.

Con esta interacción co público, segundo África Martínez "pretendemos que a xente poida achegar as súas propias reflexións".

Suso Novás presentou brevemente cada filme. Destacou que o primeiro, 'Amorodos salvaxes', trata sobre a vida singular dun intelectual e fai fincapé no paso do tempo; a segunda, 'Os Tenembaus', aborda o concepto de familia para ben ou para mal; a terceira, 'O servente', fala das relacións tóxicas como o sadismo na loita de clases; e a última, 'Que foi de Baby Jane?', fala sobre o éxito.

Finalmente, o concelleiro de Benestar Social animou a toda a cidadanía a asistir a esta actividade e a gozar das películas. A entrada é libre ata completar a capacidade do recinto.