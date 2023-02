Carles Sans, membro de Tricicle, presentará en Pontevedra a súa primeira comedia en solitario

Carles Sans © Relabel Comunicación

Os próximos 2 e 3 de marzo presentarase nos teatros de Afundación de Vigo e Pontevedra respectivamente a nova comedia de Carles Sans, '¡Por fin solo!' Trátase do primeiro espectáculo do humorista catalán en solitario tras a despedida dos escenario de Tricicle, trío humorístico ao que pertence.

Sans contará ao público as máis surrealistas anécdotas profesionais e persoais vividas nos seus máis de 40 anos de xira polos principais escenarios de todo o mundo. Ademais, a obra dirixida por José Corbacho e o propio protagonista conta os segredos do trío humorístico de Tricicle.

Haberá confesións sobre o inicio da compañía ou como conseguiu superar a súa última colonoscopia mentres a doutora lle falaba dos éxitos do Tricicle. Sans tamén contará a primeira vez que os seus pais o vi­ron actuar con Paco Mir e Joan Gràcia, os outros dos membros do grupo, nun café teatro de Barcelona e do memorable ridículo que fixo nun avión cando tiña pánico a voar.

Carles Sans, fundador e membro de Tricicle, estudou Dereito ata que decidiu deixar a carreira para ingresar no Instituto do Teatro de Barcelona para dedicarse definitivamente ao mundo do espectáculo. Interpretou e dirixiu xunto a Joan Gràcia e Paco Mir dez exitosos espectáculos que lles levaron a percorrer o mundo enteiro converténdose nunha das nosas compañías máis coñecidas internacionalmente.

No teatro, Sans dirixiu tamén diversas obras como 'El barbero de Sevilla de Rossini' (ópera adaptada para a mocidade producida polo Gran Teatre do Liceu), o musical 'Spamalot' ou a adaptación teatral da película 'Familia', de Fernando León de Aranoa.

No cine tocou todos os paus: ademais de codirixir a única película de Tricicle 'Palace', escribiu e dirixiu en solitario varias curtametraxes de éxito, como 'Quien mal anda mal acaba', 'David' e 'Polvo eres' algúns deles premiados e candidatos aos Goya.