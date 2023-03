O pianista Ilia Papoian interpretará no Principal obras de Liszt, Schumann e Rachmaninov

O vindeiro luns, día 13, ás 20:30 horas a Sociedade Filarmónica de Pontevedra organiza un novo concerto no Teatro Principal protagonizado polo pianista Ilia Papoian.

Este mozo ruso foi o gañador en 2021 do Concurso Internacional de Piano Cidade de Vigo.

Nacido en 2001 en San Petersburgo, aos 9 anos converteuse no gañador do concurso internacional xuvenil Chopin da súa cidade natal, e aos 13 anos deu o seu primeiro concerto como solista no escenario da Capela Académica Estatal de San Petersburgo.

Ademais do Concurso Cidade de Vigo de 2021, Ilia gañou outros concursos de carácter internacional, entre os que destacan o X Concurso Internacional Xuvenil Tchaikovsky (Astana, 2017); o XI Concurso Internacional Chopin para mozos pianistas (Estonia, 2016); o IV Concurso Internacional de mozos pianistas "Astana Piano Passion" (Astana, 2017); o III Concurso Musical de toda Rusia (Moscova, 2018); Concurso Novos Talentos de Rusia (Moscova, 2019); e o I Concurso Interconservatorio de toda Rusia "O Piano hoxe" (San Petersburgo, 2020).

É membro activo da sección xuvenil da Asociación de Laureados do Concurso Internacional que leva o nome de Pyotr Il'yich Tchaikovsky, e solista da Casa da Música de San Petersburgo desde 2016. Actuou, entre outras, coa Orquestra Sinfónica Académica Estatal de Rusia "Evgeny Svetlanov", Orquestra Mariinsky, a RNO, a Orquestra Sinfónica Académica da Filarmónica de San Petersburgo e a Orquestra Sinfónica Estatal "Nova Rusia".

No concerto do luns na Sociedade Filarmónica de Pontevedra, Ilia ofrecerá un programa con obras de Liszt, Schumann e Rachmaninov.