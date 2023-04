Surfing the Lérez repite por San Xoán e fixa o seu regreso para os días 22, 23 e 24 de xuño

A noite máis máxica do ano, a de San Juan, volverá ser máis inesquecible aínda en Pontevedra.

Por segundo ano consecutivo, coincidirá cun dos festivais musicais por excelencia do calendario estival galego, o Surfing the Lérez.

Os seus organizadores confirmaron que o festival regresará ao seu paradisiaco escenario, a Illa dás Esculturas de Pontevedra, os días 22, 23 e 24 xuño.

"Coincidimos de novo coa noite de meigas e sardiñas", anunciaron a través das súas redes sociais, nas que prometen unha edición con moito talento galego e bo rolo.

O Surfing the Lérez, por agora, non desvelou o nome de ningunha banda ou artista para o seu cartel musical deste ano, pero os seus responsables aseguran que as primeiras confirmacións chegarán moi pronto.

Na súa última edición, o festival -que ten carácter gratuíto e solidario- estivo encabezado, entre outros, por Grande Amore, Berto, Familia Caamagno, Terbutalina, Boyanka Kostova, The Rapants, Dismal, Ortiga, Cora Velasco, Carlangas, Budiño ou Heredeiros da Crus.