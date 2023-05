Shego, The Rapants e Adrian Timms, os primeiros artistas para o Surfing the Lérez 2023

© Surfing the Lérez

O Surfing the Lérez quenta motores. O festival pontevedrés que, un ano máis, servirá de punto de partida para as Festas de Verán, confirmou os tres primeiros concertos para a súa edición de 2023, que se celebrará os días 22, 23 e 24 de xuño na Illa das Esculturas.

Shego, The Rapants e o británico Adrian Timms son as tres bandas e artistas que inauguran o cartel musical do festival, segundo anunciaron os organizadores a través de redes sociais.

Flamantes gañadoras como mellor artista emerxente nos premios de música independente, Shego presentarán en directo o seu primeiro disco, Suerte, chica, no que dan renda solta a un son que flúe entre o rock, o pop, o funk e o dance, sen agarrarse a ningún en concreto.

The Rapants, pola súa banda, son unha banda de música indie e garage que se converteu nunha das grandes sensacións da nova onda de música en galego. O Corasón Como un After é o seu segundo álbum de estudo, co que prometen ofrecer un directo cargado de enerxía.

A terceira das confirmacións é a do británico Adrian Timms, un artista afincado en Galicia e influenciado pola música británica dos 90, que deleitará ao público coa súa gran voz e un son a medio camiño entre o indie e o folk, pero con certos toques electrónicos.

O resto do cartel do Surfing the Lérez 2023 irase desvelando nos próximos días.