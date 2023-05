RADIO.- Tamén houbo inquisidores con "sentido común, humanidade e cordura" e están en 'Las brujas y el inquisidor'

Este 2023 o Premio Primavera de Novela ten nome de muller. O de Elvira Roca Barea que obtivo este recoñecemento cunha novela histórica, 'Las brujas y el inquisidor'. Unha novela cuxo marco histórico é perfectamente fiel: nomes de autores, de acusadas de bruxería, extractos de testificacións, de inquisidores...: "e o que non é histórico tamén o é na medida que creei algúns personaxes pola dificultade estrutural. Por exemplo, sei que a conexión francesa é coñecida polo Bispo de Pamplona ou por Alonso de Salazar, pero non se cal era", sinala esta filóloga.

En 'Las brujas y el inquisidor' a autora recupera a figura do inquisidor do século XVII Alonso de Salazar. Se se fala de inquisores pénsase en persoas totalmente condicionadas e desde logo lonxe do protagonista da novela que non cría na bruxería: "se pensamos o que pensamos é porque estamos condicionados e estamos condicionados desde o século XVIII por un arquetipo literario que devorou a realidade".

Como sinala no podcast 'Cara a cara' a ensaísta, certamente resulta paradoxal que calquera persoa minimamente apegada á Historia coñeza o vínculo da localidade navarra de Zugarramurdi coa bruxería pero que ao inquisidor que alí interveu "puxo sentido común, humanidade e cordura, resulta que ninguén o coñece" e ese foi Alonso de Salazar desde a sede do Santo Oficio en Logroño. Aquela gran caza de bruxas que se produciu foi "unha suma de circunstancias, un mantillo de superstición, os textos que calaron nos humanistas, as guerras de relixión e a imaxinería das bruxas que crearon algúns pintores".

