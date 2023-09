RADIO.- O Século de Ouro, a Inquisición e Madrid asintan a novela histórica coa que se presenta Sandra Aza como escritora

No inverno madrileño de 1621 dous crimes suscitan o temor e os mentideros entre a poboación. Aparecen os corpos, enterrados xuntos, dunha nova violada e un neno ao que quitaron o corazón. Un libelo de sangue responsabiliza dos feitos ao escribano Sebastián Castro e a súa esposa Margarita. Alonso Castro, fillo do matrimonio, ha de sobrevivir co obxectivo de manter a vida e a honra dos seus pais. Esta sería a sinopse da novela histórica coa que debuta Sandra Aza.

Esta licenciada en Dereito deixou de exercer a avogacía para escribir: " todos temos un soño e nun momento dado dicimos, imos darlle á vida un envorco e ir a por ese soño". Así que se "tirou ao baleiro". Ou non tanto, porque este primeiro título 'Libelo de sangre', foi publicado por Planeta; o cal é caer con todo o mar por baixo. "Eu asegúroche que aínda me belisco porque non consigo crermo", dinos no podcast 'Cara a cara'.

A autora tiña meridianamente claros os tres piares da súa primeira novela: Madrid, o Século de Ouro e a Inquisición. Os anos de documentación e investigación son máis que evidentes en cada páxina. Pero que ninguén se confunda, non é un libro de Historia e Aza apunta na charla que mantemos a diferenza: "un libro de Historia ensínache, pero unha novela histórica, un thriller histórico, se cadra ensínache, pero sobre todo transpórtache". Ambas as circunstancias concítanse na novela.

Sandra Aza forma parte da Asociación Escritores coa Historia, que aglutina nomes como os de Antonio Pérez Henares, Isabel San Sebastián, Luz Gabás, Javier Sierra, Santiago Posteguillo, Carmen Pousadas, Luís del Val, Jorge Molist, Mari Pau Domínguez... unha entidade que reivindica a través da literatura o rigor histórico. "A historia de España é unha das máis terxiversada de todas e calaron tanto no acervo popular que imos por aí coa cabeza agachada e é inxusto, e é momento de dicir e dicirnos que somos grandes", defende Sandra Aza.

