Xornada de intercambio cultural entre os Conservatorios de Braga e Pontevedra

Carme Fouces, concelleira de Cultura, con alumnado e profesorado do Conservatorio de Braga © Concello de Pontevedra A concelleira Carme Fouces mantén un encontro con representantes do conservatorio de Braga © Juan Manuel García

A delegación portuguesa do Conservatorio Calouste Glubenkian de Braga chegaba este martes 16 a Pontevedra para participar do intercambio cultural con estudantes do Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga de Pontevedra.

Durante a mañá eran recibidos pola concelleira de Cultura, Carme Fouces, no Concello. E os sete estudantes do departamento de Tecla do conservatorio portugués ofrecerán este martes un recital no Teatro Principal.

Fernando Comesaña, profesor do conservatorio Manuel Quiroga indicaba que esta boa relación entre ambas as institucións se remonta a 14 anos atrás e desde entón mantéñense estes intercambios internacionais, salvo a suspensión durante dous anos derivada da pandemia.

Carmen Fouces no encontro destacou a relación fraternal entre as dúas cidades e recoñeceu que Braga que é unha cidade referente no aspecto cultural. A representante do municipio portugués, Epifania Oliveira, considerou unha "honra" vir a Pontevedra e tamén admitiu que en Braga tamén se toma a Pontevedra como referente.

Na visita atópase a directora do conservatorio portugués, Ana María Caldeira, indicaba que este ano deixa o cargo e destacou a importancia de que o Teatro Principal pontevedrés e o Theatro Circo de Braga se converteron no escenario para acoller os recitais destes encontros, no que este martes tamén participan nove estudantes do Manuel Quiroga. Na mesma liña manifestábase a profesora Ana Paula Carreira ao destacar o vínculo con Galicia e tamén que este encontro desenvólvase con pianistas, circunstancia pouco frecuente porque son músicos que poucas veces participan en actividades colectivas.

O mércores 24 de maio a visita será devolta a Braga cunha expedición de dez estudantes do conservatorio de Pontevedra para realizar alí un recital de piano.