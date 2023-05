Costa Feira sobe á nova onda da música urbana con Hens e Xavibo

Dous novos artistas de música urbana súmanse ao cartel da primeira edición do festival Costa Feira, que se celebrará en Sanxenxo entre os días 23 de xullo e 19 de agosto.

Tras Fernando Costa e La Plazuela, que subirán ao escenario de Costa Feira o mércores 9 de agosto, a organización confirmou os concertos de Hens e Xavibo, que serán os encargados de poñer o broche de ouro ao festival, o sábado 19 de agosto.

As entradas para este concerto conxunto xa están á venda a un prezo que oscila entre os 24 euros e os 60 euros. Este último é o custo de páselos VIP.

Hens é un artista segoviano que, tras dar os seus primeiros pasos coa banda Go Roneo, iniciou a súa carreira en solitario. Ten dous discos, Hensito (2021) e No me odio tanto (2023), nos que mostra un puro pop rock con influencias de bandas como The Offspring ou Green Day.

Desde Mallorca chega Xavibo, un mozo que tras un breve paso pola poesía e o relato curto, entrou na música apostando por ritmos de hip hop cun estilo propio e moi introspectivo. Está a preparar o seu terceiro disco tras Malfidela (2018) e El viaje de trece (2021).

Estes dous novos concertos súmanse aos que xa se anunciaran previamente e que traerán a Sanxenxo a Taburete (11 de agosto) e Melendi (16 de agosto).