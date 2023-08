Carolyn Wonderland causa baixa no Festival de Jazz e será substituída por Gisele Jackson and The Shu Shu's

Gisele Jackson and The Shu Shu’s © Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra

Un problema de saúde da artista Carolyn Wonderland obriga a suspender o concerto que estaba previsto da artista de Houston dentro do XXIX Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra, segundo informan desde a organización.

No seu lugar, ao escenario da praza da Ferrería subirase o luns 7 ás 22.30 horas unha das voces máis relevantes da música afroamericana actual, Gisele Jackson, acompañada pola súa banda The Shu Shu’s.

Esta intérprete naceu en Baltimore e iniciouse musicalmente no soul clásico. A súa transcendencia pública chegou cando Ray Charles a incorporaba á súa banda para convertela nunha raelette, unha corista nos seus concertos. Tamén Donna Summer e James Brown incorporaron a súa voz en numerosas gravacións e concertos en directo.

Ademais participou como teloneira de Bette Midler, The Commodores, Tito Puente ou B-52. Participou nunha campaña comercial televisiva de Johnnie Walker e na película 'The First Wives Club' ('O club das primeiras esposas') de 1996.

Actuou na inauguración presidencial de Bill Clinton e tamén, con frecuencia, en Broadway en musicais como 'Dream Girls', 'Purlie' ou 'Carmen Jones'. Logrou o número tres na lista de baile de Billboard co clásico 'Love Commmandments'.

En Pontevedra estará acompañada pola súa banda formada por David Wilkinson á guitarra, Abel Boquera, no órgano Hammond e Caspar St. Charles na batería. O seu concerto será unha viaxe entre o soul clásico, o blues de Memphis e o funk con incursións no house e o dance.