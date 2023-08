Vanessa Collier impresiona na terceira velada de jazz da Ferrería

Actuación de Vanessa Collier na Praza da Ferrería © Mónica Patxot

A vixésimo novena edición do Festival Internacional de Jazz de Pontevedra supera o seu ecuador coa terceira das cinco actuacións programadas para este mes de agosto na Praza dá Ferrería.

A compositora, cantante e saxofonista Vanessa Collier tomou esta noite de mércores a remuda de Giselle Jackson e Agantha Lang para ofrecer unha velada na que interpretou un repertorio que mestura estilos como o blues, o funk, o rock ou o soul.

Natural de Texas, Collier comezou a súa carreira musical moi nova, con só 11 anos xa tocaba o saxofón nunha banda de jazz. A súa carreira en solitario comezou no 2014 co lanzamento do seu primeiro disco, ao que lle seguiron outros catro traballos. Ademais, a artista conta con tres Blues Music Awards, os galardóns máis prestixiosos deste estilo musical.

A súa banda está formada pola guitarrista Laura Chavez, o batería Byron Cage e o baixista Andrew Crane.

O festival continuará este xoves coa actuación de Pablo Patiño "Flor".