A portería de Pasarón, pechada con cadeado

Co seu triunfo por 3-0 ante a SD Compostela, o Pontevedra Club de Fútbol non só logrou recortar a dous puntos a súa distancia co liderado, senón que prolongou o seu bo momento no Estadio Municipal de Pasarón.

Desde que perdese no primeiro encontro da tempada contra a Gimnástica de Torrelavega (1-2) o 3 de setembro, os granates non volveron a caer no seu estadio, deixando escapar unicamente un empate contra o Rayo Cantabria e contando o resto de enfrontamentos por vitorias, pero é que ademais o fixeron cunha estatística para resaltar, sen encaixar un só gol máis.

Edu Sousa botou o cadeado á portería de Pasarón. O gardameta recibiu dous tantos o día da Gimnástica, o segundo no minuto 36 daquel partido, e desde entón non recolleu un balón do fondo da súa portería nos encontros que actúa de local. En total acumula 594 minutos (máis descontos) sen recibir un gol diante da súa afección.

Por Pasarón pasaron desde aquela primeira xornada o Langreo (6-0), Guijuelo (5-0), Oviedo Vetusta (3-0), Rayo Cantabria (0-0), Arandina (2-0) e Compostela (3-0), cun espectacular balance de 19 goles a favor e ningún en contra.

Unha solidez destacada polo técnico Yago Iglesias na rolda de prensa, resaltando que "seguimos entre comiñas goleando na casa, seguimos sen encaixar gol e sobre todo nunha xornada na que nos aproveitamos da nosa vitoria para achegarnos aos nosos rivais".

Tampouco foi malo o balance lonxe de Pasarón, coa excepción da derrota na última saída a Covadonga nun campo de céspede artificial como o que se atoparán o vindeiro sábado 9 de decembro (16.30 horas) no feudo do líder, o Ourense CF. Ten deberes o equipo de Yago Iglesias para mellorar o seu rendemento nesas condicións e tentar así asaltar o primeiro posto.