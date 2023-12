A BTT Camiños de Barro aspira a estrearse con máis de 300 ciclistas

Unha nova proba ciclista popular conta as horas para a súa estrea. Trátase do I BTT Camiños de Barro, que se celebrará o vindeiro domingo 17 de decembro.

Farao baixo a organización do Club Ciclista Ribadumia e do Concello de Barro para unha ruta con dúas opcións, de 32 e 40 quilómetros de lonxitude respectivamente con saída e chegada na contorna do Pazo da Crega, en San Antoniño.

A distancia curta contará cun desnivel cumulado aproximado de 800 metros, mentres que a longa irase aos 1.200 metros de desnivel acumulado.

O I BTT Camiños de Barro conta cun límite de 400 prazas, e aspira a completar máis de 300 inscricións a través da páxina web da Federación Galega de Ciclismo.

A xornada contará ademais cun aliciente final para os deportistas, xa que un tramo de subida de 600 metros ao Monte Acibal coñecido como 'O inferno de Perdecanai', ao 16% de desnivel, será cronometrado con recompensas para os mellores tempos.