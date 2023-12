Remontada do Paiosaco contra un Pontevedra B que acabou con dez (1-3)

A despedida do ano 2023 non foi como esperaba o Pontevedra B, que este sábado caeu contra o Paiosaco na Seca por 1-3.

Chegaban os de Diego Armando con dúbidas á cita e un refacho de cinco xornadas sen gañar que cortaron ante o filial granate, que se adiantou no minuto 26 cun gol de Víctor Casais despois de aproveitar un erro nun pase entre a defensa rival.

Con todo, pasada a media hora de xogo o Paiosaco devolveu a igualdade ao marcador despois dun saque de esquina que Dopico rematou á rede.

Tras o paso polos vestiarios a expulsión de Jaichenco por dobre amarela (58' e 64') complicou as cousas aos granates, que a pesar dos intentos de conseguir o triunfo víronse condenados pola superioridade numérica do seu rival.

E así foi como o Paiosaco fíxose co control case total do partido e logrou a falta de once minutos para a conclusión voltear o resultado por medio de Dani Carnota, que en xogada individual foise de tres defensores e enchufó o esférico no pau longo.

Envorcouse en tarefas ofensivas o equipo de Jesús Ramos en busca da reacción, pero foi o cadro verdibranco o que culminou a remontada tras un bo contragolpe pola banda que Iván Amor rematou para facer o definitivo 1-3 no minuto 84.

