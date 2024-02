O filial granate, tocado e afundido polo Celta C Gran Peña (4-2)

O Pontevedra B continúa incapaz de levantar cabeza e encadea a súa cuarta xornada consecutiva perdendo e mantense nos postos críticos de Terceira Federación.

A última derrota foi ante un Celta C Gran Peña que, pola contra, leva quince partidos puntuando que lle permiten seguir na loita pola primeira praza da categoría.

En canto ao encontro, o filial celeste non tardou demasiado en abrir o luminoso. Fíxoo aos dez minutos por medio de Óscar Gil, pouco despois Manuel Rancaño fixo o gol do empate, pero Óscar Lorenzo devolveu a vantaxe ao Celta C.

Xusto antes do descanso, José Rivera fixo o terceiro e repetiu na segunda metade desde o punto de penalti. Jairo López recortou diferenzas no 80 para os granates, pero a pesar dos intentos de remar, terminaron caendo por 4-2.

