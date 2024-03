Judith Cobas, flamante campioa do Torneo Estatal de tenis de mesa

Judith Cobas tras vencer no Torneo Estatal 2024 en Tarragona © Tenis de Mesa Monte Porreiro Nando Álvarez e Miguel Ángel Vílchez no Campionato de España Absoluto celebrado en Tarragona © Tenis de Mesa Monte Porreiro

O Tenis de Mesa Monte Porreiro celebra o gran resultado conseguido polos seus deportistas no Torneo Estatal 2024 e o Campionato de España celebrado en Tarragona.

A gran protagonista foi Judith Cobas, ao proclamarse flamante campioa no Torneo Estatal individual feminino.

Cobas realizou unha competición sobresaliente, confirmada na fase eliminatoria ao superar nos cuartos de final á súa compañeira Noa Bernárdez, nas semifinais á madrileña Aitana Matellanes e na gran final á tamén madrileña Mireia Cifuentes en cinco emocionantes mangas.

Non foi a única medalla conseguida en Tarragona polo Tenis de Mesa Monte Porreiro, e é que o seu xogador Miguel Ángel Vílchez colgou a prata no dobres masculino do Campionato de España Absoluto.

Vílchez, facendo parella con Carlos Franco (Priego TM), cedeu na final do campionato fronte a Álvaro Gaínza e Juan Pérez.