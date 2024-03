O Froiz empeza a asomar a cabeza na Copa de España

O inicio de tempada non foi o máis sinxelo para o Grupo Deportivo Supermercados Froiz, sobre todo nunha competición de gran nivel como a Copa de España Elite e Sub-23.

Así foi nas dúas primeiras citas do calendario, o Circuito del Guadiana e o Trofeo Guerrita, onde o mellor resultado foi o 33 posto conseguido por Jon Gil na segunda cita, pero á terceira ocasión o equipo pontevedrés empezou a asomar a cabeza polos postos de honra.

Fíxoo na Aiztondo Klasika celebrada a fin de semana no País Vasco, na que un corredor do equipo alimenticio asinou un prometedor top-10.

Foi o ciclista portugués Lucas Lopes, un dos protagonistas da fuga boa da xornada e que entrou no oitavo lugar na liña de meta a 41 segundos do vencedor, Mateu Estelrich (Essax-Grupo Arrfran). Lopes non puido aguantar o ritmo de cabeza na última ascensión, pero mostrou un paso á fronte no rendemento do Froiz.

Ademais de en o País Vasco o Froiz tivo presencia a úñtima semana en Portugal nunha carreira na que compartiu pelotón con equipos profesionais.

Unha progresión que o equipo pontevedrés ten o obxectivo de referendar coa chegada a próxima fin de semana da primeira rolda por etapas da tempada, a Vuelta a Extremadura, na que estará presente do mesmo xeito que en dúas clásicas previstas en Zamora.

En canto á Copa de España, a cuarta cita do campionato non se celebrará ata o próximo 7 de abril co Gran Premio Primavera de Ontur, en Albacete.