O Grove e Sanxenxo, unidas polo primeiro Medio Maratón Entre Rías

Oito anos despois, un medio maratón unirá as localidades do Grove e Sanxenxo, tomando a testemuña da desaparecida carreira Maralba.

A proba deportiva, bautizada como I Medio Maratón Entre Rías, celebrarase o domingo 19 de maio e nace co obxectivo de consolidarse dentro do calendario deportivo e como un evento que potencie o turismo fóra da tempada alta, segundo sinalaron na súa presentación os alcaldes de ambas as dúas vilas, José Cacabelos e Telmo Martín.

"Debe ser un motivo máis para visitar os nosos concellos e para disfrutar da beleza dos nosos territorios", sinalaron.

A carreira, en modalidade individual ou por remudas en parella, ten prevista a súa saída ás 10.30 horas desde o porto do Grove para iniciar un percorrido que lle fará pasar por lugares como a Illa da Toxa ou a praia da Lanzada antes de finalizar no porto deportivo de Sanxenxo.

Ademais a programación completarase cunha proba de 10 quilómetros con saída ás 11.30 horas desde a ermida da Lanzada e mesmo punto final que o medio maratón.

Os participantes contarán con traslado gratuíto en autobús para o seu regreso ao Grove, e para os máis pequenos organizaranse carreiras gratuítas o sábado 18 no paseo marítimo do Grove ás 17.00 horas, para nenos e nenas de ata 13 anos de idade.

As inscricións poderán formalizarse a partir do 1 de abril (ás 20.00 horas) na web oficial do evento www.entreriasmediamaraton.com.