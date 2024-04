O Pontevedra 'rescata' a Roelio máis dun ano despois

Roelio, durante o partido de liga entre Pontevedra e Ourense CF en Pasarón © Cristina Saiz

A volta de Roelio ao Estadio Municipal de Pasarón foi unha das notas de cor nunha xornada que terminou sendo triste para o Pontevedra Club de Fútbol.

O club granate decidiu recuperar do ostracismo á súa mascota para o duelo fronte ao Ourense, unha xornada que estaba marcada en vermello no calendario e que supuxo, de longo, a mellor entrada da tempada (7.772 espectadores).

A presenza de Roelio foi todo un reclamo especialmente para os afeccionados máis novos, que non dubidaron en pedirlle ao seu óso favorito fotografías, especialmente nun tempo de descanso no que percorreu as catro bancadas do estadio.

Facía máis dun ano que o Pontevedra non recorría a Roelio, e é que ultimamente a mascota só fai acto de presenza nos días importantes, por exemplo o curso pasado foi a participación do equipo na Copa do Rei.