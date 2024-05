O Europeo U15, próximo reto de Nadiia Zoltikova

Ata a localidade grega de Loutraki viaxará a xoven promesa da loita pontevedresa Nadiia Zholtikova para afrontar un reto de altura.

A deportista do Club Loita Pontevedra, bolseira no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, foi convocada pola Selección Española para participar no próximo Campionato de Europa U15 que se celebrará do 15 ao 18 de maio.

A prometedora loitadora de orixe ucraína, campioa nacional, participará no Europeo na categoría de -50 quilos.

Nadiia estará acompañada acompañada en Grecia polo seu adestrador no Club Loita Pontevedra, Marcos Miragaya.