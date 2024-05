Eliminación de Jéssica Bouzas na previa do WTA 1.000 de Roma

Jéssica Bouzas non puido repetir en Roma a experiencia sumada recentemente no WTA 1.000 de Madrid.

A tenista arousá caeu este luns na primeira rolda da fase previa do torneo romano, tamén de categoría WTA 1.000, tras verse superada en tres mangas (4-6, 6-0, 7-5) pola letona Darja Semenistaja, número 122 do rámking mundial.

Bouzas chegou a gozar de varias bólas de partido no set decisivo, pero non logrou definir o choque e terminou perdendo o partido.

Seu foi o primeiro parcial por 6-4, respondendo a súa rival cun 'rosco' no segundo set. A pesar dese golpe, Jéssica refíxose chegando a dominar no desempate por 3-5, pero non aproveitou a súa oportunidade e Semenistaja deulle a volta ao choque.

Tras o WTA 1.000 de Roma no horizonte de Jéssica Bouzas aparece xa o segundo Grand Slam da tempada e o primeiro ao que entrará por ranking directamente ao cadro final, Roland Garros.