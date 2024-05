Jéssica Bouzas cae no seu debut en Roland Garros fronte á croata Jana Fett

A arousá Jéssica Bouzas caeu este domingo no seu debut en Roland Garros diante da croata Jana Fett e di adeus ao soño de estar nos Xogos Olímpicos de París.

Bouzas dominaba 4-1 o último set cando un forte temporal obrigou a deter o encontro. Sacou para gañar o partido con 5-3, pero a croata volteó o marcador para facerse co set por 5-7.

Arrincou o partido con dominio absoluto dunha Jana Fett que se mostrou moi agresiva e forte deixando sen opcións á galega (2-6).

Pero no segundo todo cambiou. Bouzas, con problemas na súa perna, solicitou a atención do fisio e recuperouse non só física, senón tamén mentalmente. A igualdade mantívose, ata Jéssica rompeu o saque no sétimo e noveno xogo levándose o segundo set por 6-3.

Xa no terceiro e definitivo, a arousá mostrou autoridade en todas as facetas, dando o golpe para poñerse 4-1. Un forte temporal caeu sobre París, o partido detívose e todo o mundo tivo que abandonar a pista.

Case unha hora e media despois, o duelo renovouse con Fett sacando e sorprendendo ao resto a Bouzas. A croata apertou o resultado e equilibrou o final do partido (4-3). Jéssica levou o seguinte xogo e con 5-3 sacou para gañar, pero a croata non veu abaixo e igualou o marcador (5-5). A arousá volveu perder o saque e veu abaixo co 5-6, caendo finalmente por un 5-7 que lle obriga a despedirse de Roland Garros e deixala sen opcións para estar en París 2024.