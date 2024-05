Novo recoñecemento a Carlos Álvarez, nomeado MVP da tempada en Asobal

A Carlos Álvarez acumúlanselle os recoñecementos tras o seu extraordinario ano no Ademar de León, na que foi a súa segunda tempada completa na máxima categoría do balonmán nacional despois da súa estrea co Cisne.

O xogador pontevedrés esta mesma semana era nomeado mellor extremo dereito da Liga Asobal entrando de maneira oficial no seu primeiro 'All Star Team'.

Este xoves con todo foi un paso máis, e é que foi elixido como mellor xogador do campionato, MVP da tempada, grazas a un apoio do 34,78% dos votos dos clubs.





El extremo @caaarlosalvarez es el Mejor Jugador de la temporada 2023/24 con un apoyo del 34,78% de de los clubes @ASOBAL



Tercer en la historia de @ADEMARLEON: @sarmiento11dani (2009) y @jaimefdez_17 (2020)



¡Qué debut en el All-Star! pic.twitter.com/XhQjFiY9i7 — Liga Plenitude (@ASOBAL) May 23, 2024

Gran parte de culpa tena o seu gran acerto goleado. Carlos vai pechar a liga como máximo artilleiro, xa que acumula a falta dunha xornada 190 tantos (6,55 por partido) cunha ampla vantaxe sobre o seu inmediato perseguidor.

Todo un fito aos seus 21 anos, e que demostra que ten unha longa carreira por diante na elite do balonmán español.