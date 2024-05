"Cero presión" no Cisne para "intentar dar la campanada" na fase de ascenso

O Cisne pon rumbo a Burgos para disputar unha fase de ascenso á Liga Asobal que afronta "con cero presión".

Así o asegura o segundo adestrador do equipo, Quiños, e é que o obxectivo está cumprido polo simple feito de chegar a final de tempada coas opcións intactas de conseguir o que sería o seu terceira ascenso á máxima categoría do balonmán nacional.

Por iso pelexarán na pista "con ilusión" para "intentar dar la campanada".

Non será en todo caso un camiño sinxelo, pois no seu primeiro partido do play-off espera o anfitrión, un UBU San Pablo Burgos liderado na pista polo pontevedrés Álex Chan e que "desde el principio hemos visto que era un candidato al ascenso, un equipo muy fuerte en casa, de los que mejor trabaja de la categoría", analiza Quiños.

"Esperamos un partido difícil. Tiene jugadores de mucho nivel. Chan que lo conocemos aquí de muchos años, Arthur y Guilherme que son internacionles con Brasil, gente vetrana como Lloria... Tienen mucha potencia de lanzamento, defienden muy intenso. Son un equipo de los mejores de la liga quizás en las transiciones", explica o técnico. Por iso para dar a sorpresa na semifinal "tendremos que estar muy bien en ataque para hacerles un partido incómodo y sobre todo muy bien defensivamente".

No caso de superar o primeiro chanzo do play-off, a final polo ascenso á Liga Asobal xogaríase o domingo 26 ás 12.00 horas fronte ao vencedor do partido entre Caserío Ciudad Real e Villa de Aranda.