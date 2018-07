Alfonso Sánchez, un xogador ACB do que tomar boa nota

Alfonso Sánchez, xogador da Liga Endesa ACB, foi a primeira visita estelar que recibiron os oitenta nenos e nenas que participan na quinta edición do campus de perfeccionamento de baloncesto que Cuco Rodríguez organiza en Pontevedra.

Sánchez, que actualmente milita no Real Betis Enerxía Plus, incorporouse este mércores aos adestramentos que se desenvolven no pavillón de Príncipe Felipe.

Xunto co equipo técnico do campus, o xogador andaluz explicou aos nenos, todos eles de entre 8 e 18 anos, como é o día a día dun deportista profesional e adestrou como uno máis, mostrando técnicas que lles poden axudar na súa formación.

Ademais, tras o adestramento físico e con balón, Alfonso Sánchez someteuse a unha peculiar entrevista, na que os participantes do campus quixeron coñecelo dunha forma máis persoal.

Así, interesáronse, entre outras cuestións, sobre como se iniciou no baloncesto ou como vive e como se coida un xogador profesional.

Tras a visita de Alfonso Sánchez, tamén virán a Pontevedra o seu compañeiro de equipo, Iván Cruz, ou Laura Quevedo, xogadora do CD Zamarat e internacional con España nos xogos de Río.